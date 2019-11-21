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Manisa’da seracılıkta büyük artış

İHA

Manisa’da seracılıkta büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında örtü altı tarım faaliyetleri Manisa’da bir önceki yıla göre yüzde 39,2’lik artışla 2 bin 629 dekara ulaştı. Manisa, en çok seracılık faaliyetinin yapıldığı 15. il olurken Antalya 283 bin 283 dekar alanla yine ilk sırada yer aldı.
TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, kurumları tarafından yayınlanan verilere göre 2017 yılında Türkiye’deki toplam örtüaltı tarım alanının 752 bin 168 dekar iken 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 772 bin 91 dekar olduğunu kaydetti. 2018 yılı geçici verilerine göre Türkiye’deki örtüaltı tarım alanlarının yüzde 47,7’sini (368 bin 527 dekar) plastik sera alanı, yüzde 27,4’ünü (211 bin 222 dekar) alçak tünel alanı, yüzde 14,8’ini (114 bin 232 dekar) yüksek tünel alanı ve yüzde 10,1’ini (78 bin 110 dekar) cam sera alanı oluşturduğunu kaydeden Akyol, “2018 yılı geçici verilerine göre ülkemizde toplam örtüaltı tarım alanı miktarı en yüksek olan 5 il sırasıyla Antalya (283 bin 283 dekar), Mersin (196 bin 555 dekar), Adana (150 bin 729 dekar), Muğla (39 bin 49 dekar) ve İzmir (15 bin 726 dekar)’dir. Toplam örtüaltı tarım alanı miktarı en düşük olan 5 il ise sırasıyla Tunceli (5 dekar), Hakkari (5 dekar), Malatya (9 dekar), Kilis (15 dekar) ve Kırıkkale (16 dekar) olmuştur. Ardahan, Bitlis, Gaziantep, Kars, Muş, Niğde, Rize ve Şırnak illerinde örtüaltı üretim yapılmamaktadır.” dedi.
Ege Bölgesinde 2017 yılında 74 bin 669 dekar olan toplam örtüaltı tarım alanı miktarının 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artış göstererek 76 bin 223 dekar olduğunu dile getiren Akyol, “Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam örtüaltı tarım alanı en büyük olan il 39 bin 49 dekar ile Muğla olurken, toplam örtüaltı tarım alanı en küçük olan il 609 dekar ile Kütahya ilidir." açıklamasında bulundu.

Manisa'daki seracılık faaliyetleri
Manisa’daki seracılık faaliyetlerinden de bilgi veren Akyol şunları söyledi: "Manisa ilinde 2017 yılında 1 888 dekar olan toplam örtüaltı tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 39,2 artış göstererek 2 bin 629 dekar olmuştur. Manisa ili bu değer ile en fazla toplam örtüaltı tarım alanına sahip Türkiye’de 15., Ege Bölgesi illeri arasında 4. il konumundadır. 2018 yılı geçici verilerine göre Manisa’daki örtüaltı tarım alanlarının yüzde 42’sini (1 105 dekar) plastik sera alanı, yüzde 32,9’unu (865 dekar) yüksek tünel, yüzde 25,1’ini (659 dekar) alçak tünel alanı oluşturmaktadır. Manisa ilinde cam sera örtüaltı üretimi yapılmamaktadır. Manisa’nın 10 ilçesinde örtüaltı tarım alanı mevcuttur. En fazla örtü altı tarım alanına sahip ilçe 1 220 dekar ile Salihli ilçesidir.”

MANİSA

21 Kasım 2019 Perşembe

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