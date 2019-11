Salihlili gazi görevine dönmek istiyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kısa sürede iyileşerek ayağa kalkan Piyade Teğmen Haşim Alpaslan, görevine geri dönmek için gün sayıyor.

Salihlili teğmen Alpaslan, tedavi gördüğü Salihli Özel Can Hastanesinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı iadei ziyarette bulundu. Babası Raşit Alpaslan ve Kurşunlu Kaplıcaları Sorumlusu Ali Yıldırım ile birlikte Başkan Kayda’yı ziyaret eden Gazi Teğmen Alpaslan, “Tedaviler sonucunda eski sağlığıma kavuştum. Bizleri, Kurşunlu Kaplıcalarında misafir eden Başkanımız Zeki Kayda’ya bana ve aileme gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bir an önce eski sağlığıma kavuşarak devletimize ve milletimize hizmet etmek istiyorum.” dedi.

Gazi Teğmen Haşim Alpaslan’ın sürpriz ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Kayda, “Sevgili komutanım, kısa sürede iyileşerek ayağa kalktı ve bizleri sevindirdi. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin ve milletimizin bekası için görev yapan tüm kahraman askerlerimizin yüce Allah yardımcısı olsun, onlara güç kuvvet versin inşallah. Genç komutanımıza, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletir bir an önce sağlıklı bir şekilde yeniden göreve başlamasını temenni ederim.” dedi.

