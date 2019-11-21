Manisa Şehir Hastanesine iki unvan birden

Manisa Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığınca yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu 'Bebek Dostu Hastane' unvanı, 2012 yılı 'Bebek Dostu Hastane Üst Komite' kararları gereği başlatılan program kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda da 'Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım' unvanını almaya hak kazandı.

Manisa Şehir Hastanesinin almaya hak kazandığı iki unvan için başhekimlik makamında tören düzenlendi. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimlik makamında yapılan törene Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Erhan İnce ile Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, hastane yönetim ekibi ve hastane çalışanları katıldı. Törende Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka’ya 'Bebek Dostu Hastane' ve 'Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım' belgeleri verildi.

Manisa Şehir Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığınca yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamında yapılan değerlendirmeler ile 'Bebek Dostu Hastane' ve 'Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım' unvanı verildiğini ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, “Bebeğin ilk aşısı olan anne sütü, birçok enfeksiyonun önlenmesinde önemli bir silahtır. Bu nedenle emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Yürütmüş olduğumuz Bebek Dostu Hastane çalışmaları ile doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde anne ve bebeğin buluşturulması, tensel temasın sağlanması, emme refleksinin en uygun olduğu doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bebeğin anne sütü almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bebek dostu hastane ve bebek dostu yenidoğan yoğun bakım çalışmalarında emeği geçen kurum çalışanlarımıza özverili ve başarılı çalışmalarından ve bu unvanları Manisa Şehir Hastanesi’ne kazandırmalarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

MANİSA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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