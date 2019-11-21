Akhisar ve Atatürk sergisi büyük beğeni topladı

Akhisar Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen 'Akhisar ve Atatürk Sergisi' büyük beğeni toplarken, sergi binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yılı nedeniyle 10 Kasım 1938 yılına ait fotoğrafların ve gazete manşetlerinin de yer aldığı sergide Akhisar’ın tarihi fotoğrafları da sergilendi. Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi’nde bulunan Hükümet Konağı ve Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde açılan iki sergide yaklaşık 50 fotoğraf sergilendi.

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında 10 gün boyunca açık havada sergilen fotoğraflar Akhisarlılar tarafından büyük beğeni topladı. Akhisarlı tarihçiler ile belediyenin arşivlerinde yer alan Atatürk fotoğraflarını halka sunmak istedikleri için bu anlamlı haftada böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün az bilinen ve Akhisar’da geçirdiği zamanlara ait fotoğraflarını Akhisarlı tarihçilerimizin yardımıyla ‘Akhisar ve Atatürk’ fotoğraf sergimizde Akhisar halkına sunduk. Çok nadir ve anlamlı fotoğrafların yer aldığı sergide aynı zamanda Atatürk’ün Akhisar ziyaretlerinde yazmış olduğu notlar da yer alıyor. 7’den 70’e birçok vatandaşımız sergimizi beğenerek inceleme fırsatı buldu. Ata’mızın aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak bizim görevlerimiz arasında. Sergimizin hayata geçmesinde emeği geçen ve incelemeye gelen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

MANİSA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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