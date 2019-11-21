Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta puan alamayan Turgutluspor'da yönetim, kamuoyunda yer alan Cüneyt Biçer ile yolların ayrıldığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Turgutluspor yönetimi olarak hocamız Cüneyt Biçer ve ekibinin yanındayız. Bu sıkıntılı süreçten, yine hocamız ve ekibi tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda çıkacağımızdan eminiz. Sezona çok iyi başlayan, oynadığı futbol ile göz dolduran Turgutluspor takımımız son haftalarda istemediği kötü sonuçlar almıştır. Bu sonuçlardan sonra kamuoyunda hocamıza karşı bir takım söylemler gerçekleşmiştir. Şu anda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20 puanı bulunan takımımız play-off'a bir basamak yakındır. Ayrıca 3 puanlı sistemde takımımızın halen şampiyonluk şansı devam etmektedir. Turgutluspor'a inanan ve Turgutluspor aşığı olan taraftarlarımıza gönüllerini ferah tutmalarını, takımımızın en kısa zamanda yine iyi sonuçlar alacağına inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.



MANİSA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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