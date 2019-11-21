Beyin kanamasından ölen polis memuru törenle uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beyin kanamasından ölen polis memuru törenle uğurlandı

DHA

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2,5 ay önce beyin kanaması geçiren 25 yıllık polis memuru Özgür Korkmaz (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emniyetteki törenin ardından Korkmaz, toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2,5 ay önce beyin kanaması geçiren 25 yıllık polis memuru Özgür Korkmaz (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emniyetteki törenin ardından Korkmaz, toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi.
Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Özgür Korkmaz, geçen 7 Eylül'de, görevi başındayken beyin kanaması geçirdi. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, aynı gün, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk  edildi. 20 Kasım'da hastaneden taburcu olan ancak aynı gün evinde fenalaşan Korkmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Korkmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkmaz için bugün tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabuta konulan Korkmaz, hastaneden alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Özgür Korkmaz'ın özgeçmişi okundu, sonrasında dua edildi. Törende meslektaşlarının üzgün olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy başta olmak üzere meslektaşları, Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz'a başsağlığı diledi. Korkmaz'ın naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi. 25 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Korkmaz'ın 15 yıldır Salihli'de görev yaptığı öğrenildi. Törene; Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran da katıldı.

MANİSA

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı
Salihlili üreticiler dertli, ıspanağın tarlada fiyatı 80 kuruşa düştü
YEREL HABERLER Salihlili üreticiler dertli, ıspanağın tarlada fiyatı ...
TOKİ 2. etapta örnek daireler gezilecek
YEREL HABERLER TOKİ 2. etapta örnek daireler gezilecek
Şehit ailelerinden Salihli’de ziyaret turu
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden Salihli’de ziyaret turu
Çırçır fabrikasında yangın: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çırçır fabrikasında yangın: 1 yaralı
Ispanak tarlada 80 kuruşa düştü
YEREL HABERLER Ispanak tarlada 80 kuruşa düştü
Kurumlar afet durumunda birlikte hareket edecek
YEREL HABERLER Kurumlar afet durumunda birlikte hareket edecek
Günlük kiralık dairede ölü bulundu
YEREL HABERLER Günlük kiralık dairede ölü bulundu
Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması
YEREL HABERLER Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması
Akhisar ve Atatürk sergisi büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Akhisar ve Atatürk sergisi büyük beğeni topladı
TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı
Yunusemre’den Atatürk Mahallesinde yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Yunusemre’den Atatürk Mahallesinde yol yapım ...
Manisa Şehir Hastanesine iki unvan birden
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesine iki unvan birden
Manisa'da günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu
İl vaizinden önemli uyarı: “Her tık amel defterine geçiyor” Manisa İl Vaizi Ahmet Erdinçli: “Günümüzde son birkaç yılda sosyal medyada işlenen suçlarla alakalı ciddi boyutta suçlar var" "Gıybet, dedikodu haramdır, sanal alemde de günahtır" "Her tıkladığımız şey bizim amel defterimize geçiyor”
YEREL HABERLER İl vaizinden önemli uyarı: “Her tık amel defterine ...
Akhisar Belediyesi ‘Temizlik Timi’ kurdu
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi ‘Temizlik Timi’ kurdu
Salihlili gazi görevine dönmek istiyor
YEREL HABERLER Salihlili gazi görevine dönmek istiyor
Manisa FK’nın kupa programı belli oldu
YEREL HABERLER Manisa FK’nın kupa programı belli oldu
Manisa’da seracılıkta büyük artış
YEREL HABERLER Manisa’da seracılıkta büyük artış
Başkan Öküzcüoğlu ADD'nin buluşma gecesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Öküzcüoğlu ADD'nin buluşma gecesine katıldı
Selendi Devlet Hastanesine yeni başhekim
YEREL HABERLER Selendi Devlet Hastanesine yeni başhekim
Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir'i ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir'i ağırladı
Eşi tarafından öldürülen Nevin toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen Nevin toprağa verildi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X