MTB Başkanı Özkasap Tarım Şurası’na katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MTB Başkanı Özkasap Tarım Şurası’na katıldı

İHA

III. Tarım Orman Şurası, 1821 Kasım tarihleri arasında Ankara'da geniş bir katılımla gerçekleşti. 15 yıl aradan sonra toplanan III. Tarım ve Orman Şurası en geniş katılımlı sektör istişare toplantısı oldu. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde yapılan Tarım ve Orman Şurası Sonuç Bildirgesi toplantısına katıldı.

MTB Başkanı Özkasap Tarım Şurası’na katıldı

III. Tarım Orman Şurası, 1821 Kasım tarihleri arasında Ankara’da geniş bir katılımla gerçekleşti. 15 yıl aradan sonra toplanan III. Tarım ve Orman Şurası en geniş katılımlı sektör istişare toplantısı oldu. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde yapılan Tarım ve Orman Şurası Sonuç Bildirgesi toplantısına katıldı.
21 komisyonun çalışmaları sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararların öneminden bahsederek, asıl önemli olanın alınan kararları hayata geçirmek olduğunu ifade etti.
‘Bir Fikrim Var’ diyen herkesin katkıda bulunmasının sağlandığı Şura’ya Manisa’dan da katılım sağlandı. Manisa Milletvekillerinin yanı sıra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Ahlat, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Manisa TKDK İl Koordinatörü Uğur Uslu ve Manisalı üreticiler katıldı.

Gelecek planlanıyor
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap 15 yıl aranın ardından toplanan Tarım ve Orman Şurasının Türk Tarımı için önemine değindi. Başkan Özkasap şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Tarımını, geliştirmek ve güçlendirmek adına Temmuz ayında başlatılan bu girişim 21 çalışma grubunun 4 aylık çalışması sonucunda tamamlandı ve sonuçları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. Bu şurada Türk Tarımının geleceği planlanıyor ve bu çok önemli. 5 yıllık plan ve 25 yıllık ışık ile ‘Güçlü Tarım’, ‘Güçlü Türkiye’ ilkesiyle alınmış olan kararların ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şuraya fikir aktaran herkese teşekkür ediyorum.”

MANİSA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzade kaftanlı tablolara ilgi büyük
YEREL HABERLER Şehzade kaftanlı tablolara ilgi büyük
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Beyin kanamasından ölen polis memuru törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Beyin kanamasından ölen polis memuru törenle ...
Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı
Salihlili üreticiler dertli, ıspanağın tarlada fiyatı 80 kuruşa düştü
YEREL HABERLER Salihlili üreticiler dertli, ıspanağın tarlada fiyatı ...
TOKİ 2. etapta örnek daireler gezilecek
YEREL HABERLER TOKİ 2. etapta örnek daireler gezilecek
Şehit ailelerinden Salihli’de ziyaret turu
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden Salihli’de ziyaret turu
Çırçır fabrikasında yangın: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çırçır fabrikasında yangın: 1 yaralı
Ispanak tarlada 80 kuruşa düştü
YEREL HABERLER Ispanak tarlada 80 kuruşa düştü
Kurumlar afet durumunda birlikte hareket edecek
YEREL HABERLER Kurumlar afet durumunda birlikte hareket edecek
Günlük kiralık dairede ölü bulundu
YEREL HABERLER Günlük kiralık dairede ölü bulundu
Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması
YEREL HABERLER Turgutluspor yönetiminden Cüneyt Biçer açıklaması
Akhisar ve Atatürk sergisi büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Akhisar ve Atatürk sergisi büyük beğeni topladı
TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı
Yunusemre’den Atatürk Mahallesinde yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Yunusemre’den Atatürk Mahallesinde yol yapım ...
Manisa Şehir Hastanesine iki unvan birden
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesine iki unvan birden
Manisa'da günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da günlük kiralık evde kalan genç ölü bulundu
İl vaizinden önemli uyarı: “Her tık amel defterine geçiyor” Manisa İl Vaizi Ahmet Erdinçli: “Günümüzde son birkaç yılda sosyal medyada işlenen suçlarla alakalı ciddi boyutta suçlar var" "Gıybet, dedikodu haramdır, sanal alemde de günahtır" "Her tıkladığımız şey bizim amel defterimize geçiyor”
YEREL HABERLER İl vaizinden önemli uyarı: “Her tık amel defterine ...
Akhisar Belediyesi ‘Temizlik Timi’ kurdu
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi ‘Temizlik Timi’ kurdu
Salihlili gazi görevine dönmek istiyor
YEREL HABERLER Salihlili gazi görevine dönmek istiyor
Manisa FK’nın kupa programı belli oldu
YEREL HABERLER Manisa FK’nın kupa programı belli oldu
Manisa’da seracılıkta büyük artış
YEREL HABERLER Manisa’da seracılıkta büyük artış
Başkan Öküzcüoğlu ADD'nin buluşma gecesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Öküzcüoğlu ADD'nin buluşma gecesine katıldı
Selendi Devlet Hastanesine yeni başhekim
YEREL HABERLER Selendi Devlet Hastanesine yeni başhekim
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X