Milli değerler sergide buluştu

Manisa’nın Kula ilçesinde 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu tarafından, ‘Kula’da değerli zamanlar’ projesi kapsamında, geçmişte kullanılan eşyaların yer aldığı ‘Milli Değerler’ sergisi açıldı.

Kula’da yürütülen “Kula’da değerli zamanlar” projesi kapsamında geçmişte kullanılan eşyaların yer aldığı bir sergi açıldı. Proje kapsamında 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından geçmiş dönemlerde kullanılan ev eşyaları ve eşyaların özelliklerini ve nasıl kullanıldıkları anlatan bir sergi hazırlandı. Serginin açılışı, Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı bir törenle yapıldı.

Serginin açılışını yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, sergideki ürünleri tek tek inceleyerek öğretmenlerden bilgi aldı. Eski eşyaların günümüzdeki yerleri konusunda da bir süre kıyaslama yapan Kaymakam Duru, serginin öğrencilerin eğitimi ve milli değerlerin öğrenimi açısından oldukça faydalı olabileceğini ifade etti.

Serginin açılış törenine Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MANİSA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:26

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