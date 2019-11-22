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Kahveciler emniyetle işbirliği içinde çalışmaya devam edecek

İHA

Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Çetin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada emniyet güçleriyle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kahveciler emniyetle işbirliği içinde çalışmaya devam edecek

Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Çetin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada emniyet güçleriyle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u ardından da Manisa Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Ay ve Asayiş Şube Müdürü Engin Sunguroğlu'nu ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ziyaretinde konuşan Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, kahveciler olarak Manisa emniyet güçleriyle her zaman birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Emniyet güçlerimiz toplumu kötülüklere karşı koruyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ekiplerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Sayın müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyoruz. Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız" dedi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı ve yönetimine gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, toplumda huzuru ve güvenliği sağlamak için ekip olarak çalışmaya gayret edeceklerini kaydetti.
Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'un ardından Başkan Çetin ve ekibi, Manisa Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Ay ve Asayiş Şube Müdürü Engin Sunguroğlu'nu da ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

MANİSA

22 Kasım 2019 Cuma

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