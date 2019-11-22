Manisa’nın Selendi ilçesinde ikisi engelli 4 kişinin ikamet ettiği 2 katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan 2 engelli kardeş komşuların yardımıyla kurtarılırken, bir kişi de çatıdan düşen kiremidin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yangın, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı merkez Yıldız Mahallesinde 66 yaşındaki Ramazan Kat’a ait evde çıktı. Saat 09.45 sıralarında sobadan çıkan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi yandaki evde oturan Ramazan Kat’ın damadı Osman Tokkaş (43) yaptı. Yangına müdahale eden Osman Tokkaş çatıdan düşen kiremidin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Evde bulunan engelli kardeşler Şenol Kat (32) ve Aysel Akıncı’yı (41) ise alevlerin arasından komşuları kurtardı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde büyük maddi hasar meydana gelirken, ev sahipleri yanan evlerinin söndürülme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Büyük korku yaşanan aileyi komşuları teselli ederken, Selendi Jandarma Komutanlığı yangınla ilgili inceleme başlattı.

MANİSA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.