Öğretmenler arası voleybol turnuvasının şampiyonu İmam Hatip Lisesi

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli branşlarda etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda düzenlenen voleybol turnuvasında ise Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu ile Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. 16 takım ve 200 öğretmenin katıldığı voleybol turnuvasının final müsabakasında, Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin takımı, rakibi Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu takımını 32 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Spor salonunda oynanan final müsabakasını, Kaymakam Kemal Duru ve Jeopark Kula Belediyespor Erkek Voleybol takımı Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz da takip etti. Maç öncesinde her iki takıma da başarılar dileyen Kaymakam Duru, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliklerin, öğretmenler arasındaki birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ise, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni tebrik ederek, dereceye giren takımlar ve öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenecek olan kutlama programında ödüllendirileceğini belirtti.

MANİSA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:26

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