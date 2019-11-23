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Köy okulu için hayal ettiği müzik sınıfına öğrencilerin desteğiyle kavuştu

DHA

- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, köy okuluna müzik sınıfı kurulması için çaba harcayan müzik öğretmeni Deniz Aksekili (29), bu konuda çalışmalar yapan bir lisenin öğrencilerinin desteğiyle hayaline ulaştı. Aksekili, "Bu müzik sınıfında inşallah, Türkiye'ye nam salacak öğrenciler yetişecek. Bu sınıf benim hayalimdi" dedi.

- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, köy okuluna müzik sınıfı kurulması için çaba harcayan müzik öğretmeni Deniz Aksekili (29), bu konuda çalışmalar yapan bir lisenin öğrencilerinin desteğiyle hayaline ulaştı. Aksekili, "Bu müzik sınıfında inşallah, Türkiye'ye nam salacak öğrenciler yetişecek. Bu sınıf benim hayalimdi" dedi.
Kırsal Tırazlar Mahallesi'ndeki Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nda 2 yıldır müzik öğretmenliği yapan Deniz Aksekili, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesi için okulda bir müzik sınıfı oluşturmaya karar verdi. Aksekili, köy okuluna kurulacak müzik sınıfı için destek ararken, bu konuda çalışma yapan bir grup liselinin varlığından sosyal medyadan haberdar oldu. Türkiye'deki çeşitli illere giderek okullara enstrümanlar bağışlayan, müzik sınıfı kurulmasını sağlayan İstanbul'daki Saint Michel Fransız Lisesi'nin son sınıf öğrencileri Ece Ülgentürk, Eda Güçhan ve Deniz Aynur ile temasa geçti. Öğrencilere, ihtiyaç listesini ulaştıran öğretmen Aksekili'nin çabaları, olumlu sonuç verdi. Akordeon, vurmalı çalgılar, org, gitar, bağlama, armonika ve tef gibi çeşitli müzik aletleri temin edilerek köy okuluna ulaştırıldı.
'BU SINIF BENİM HAYALİMDİ'
Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan öğretmen Aksekili, "Okulumuza bir müzik sınıfı kurulmasını hayal ediyordum. Sosyal medya hesaplarımda dolaşırken, bir grupla tanıştım. Onlara okulumuzu anlattım. Hayalimizi anlattım. Müzik dersliğimizin olmadığını söyledim. Müziğin temel eğitim olduğunu söyledim. Onlar da beni iyi niyetle karşıladı. Benden ihtiyaç listesini istediler. Ben de listeyi hazırladım. Müzik aletlerini temin ettikten sonra, okulumuza gelerek müzik atölyemizi kurduk. Şimdi artık sıra bizde. Gelişim çağımızdaki çocuklarımızın yeteneklerini keşfedeceğiz. Hayatlarına dokunuş yapacağız. İçlerinde müziğe karşı çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bu okulda, bu müzik sınıfında inşallah Türkiye'ye nam salacak öğrenciler yetişecek. Bu sınıf benim hayalimdi. Artık müzik derslerimizi tam anlamıyla uygulamalı olarak yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
ÖĞRENCİLER MUTLU
Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Döndü Bozkurt (14), "Müzik öğretmenimiz bize böyle bir sınıfın kurulacağını söylediğinde çok mutlu olduk. Müziğe karşı büyük bir ilgim var. Bu aletlerle müzik dersi görmek çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
7'nci sınıf öğrencisi Seher Sahra Metin de (13), "İçimizde olan ışığı daha da aydınlatan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben en çok org aletini sevdim. Bu imkanları bize sağlayanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Bir diğer 7'nci sınıf öğrencisi Fırat Şahin (13) ise, "Bu sınıf bence çok güzel oldu. Vurmalı aletlere ilgim vardı. Özellikle darbukaya.  Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MANİSA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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