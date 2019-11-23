Lider Manisa FK'nın rakibi Amed Sportif

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Yeni Çorumspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönüp liderliğini 6 puan farkla sürdüren Manisa Futbol Kulübü yarın evinde alt sıralarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler ile kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, taraftarın desteği ile galibiyete uzanacaklarını söyledi. Ertekin, "Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir mücadele verecek. Ligimizde kolay maç yok. En iyi şekilde futbolumuzu oynayıp, kazanmak istiyoruz" dedi.



MANİSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.