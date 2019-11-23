Kırkağaç Kaymakamı Büyükköse minik öğrencileri ağırladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde eğitim veren Hatice Ümmetoğlu Anaokulunun öğrencileri ve anneleri, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse’yi makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Büyükköse minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Ara tatil dönemindeki program kapsamında yer alan ziyaret ile ilgili Kaymakam Büyükköse, öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrenciler ziyarette meraklarını giderirken, neşeli halleri

de ortaya renkli görüntüler çıkmasına sebep oldu. Küçük öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Büyükköse, Hatice Ümmetoğlu Anaokulu öğrencilerine ve annelerine bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

MANİSA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.