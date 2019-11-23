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Başkan Ergün, eğitimin neferlerini unutmadı

İHA

Başkan Ergün, eğitimin neferlerini unutmadı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için kutlama programı düzenledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programla bünyesinde görev yapan öğretmenleri onurlandırdı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim gören Duru Salman, “Memleketim” şarkısı eşliğinde dans gösterisi sergiledi. Dans gösterisinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün söz alarak, eğitimin neferlerine hitap etti. Tüm öğretmenleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayarak konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “24 Kasım, 1981 yılından bu yana Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul etmesi nedeniyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da sizlerin emekleriyle ortaya koyduğumuz güzel ve örnek çalışmalarla adımızdan çokça söz ettirdik. MABEM, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, Kreşler, Konservatuvar ve MASMEK kurslarımızla bin bir emek veren siz değerli öğretmenlerimize şükran borçluyuz” dedi.

“Her yetişen nesil öğretmenlerin eseridir”
Öğretmenlerin içerisinde anlatılamayacak yoğun duygular barındırdığını da belirten Başkan Ergün, “Toplumun geleceği olan öğrencisi en değerlisidir. Her yetişen nesil öğretmenlerin eseridir. Öğretmen, yeri geldiğinde anne, baba, ağabey, abladır. Olumsuzluklar bir öğretmenin ellerinde kor değmiş kar taneleri gibi eriyip gider. Öğretmenlerin olmadığı bir toplum hayat tutulması gibidir; bir dakikası bile herkesi ışıksız bırakmaya yeter ”dedi.

“Eğitim, insan devşirmek için değil, yetiştirmek için yapılır”
Eğitimin, insan devşirmek için değil, yetiştirmek için yapıldığına dikkat çeken Başkan Ergün, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün gerçek bir halk lideri olarak toplumun tüm kesimlerine yazı tahtası önünde yeni harfleri öğretmesi üzerinde düşünülmelidir. O, Kurtuluş Zaferinin yetenekli komutanı olduğu kadar, sivil yaşamda bir halk önderi, bir devrimci, bir öğretmendir. Bizler de O’nun izinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı aydınlık geleceğe taşımak için çalışıyoruz.Eğitim, insan devşirmek için değil, yetiştirmek için yapılır. Hiçbir grubun, zümrenin tarafı olmadan, var olduğu bu toprakların ruhuyla büyüyen, yetişen çocuklarımız oldukça ülkemiz ilelebet payidar kalacaktır” şeklinde konuştu.

“Gayret gösterdik”
Görevi devraldıkları günden itibaren, eğitim işini her yıl daha ileriye taşımaya gayret gösterdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Bu anlayışla Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitimöğretim meselesinin öneminin bilincinde olarak tüm kadrosuyla çalışmalarını özveriyle yürütüyor. Görevi devraldığımız günden itibaren eğitim işini her yıl daha ileriye taşımaya gayret gösterdik ve bunu başardık. Bu yıl Manisa’nın tüm ilçelerinde MABEMÇKSMMASMEKKREŞKONSERVATUAR birimlerimizle, anaokulundan üniversiteye kadar olan eğitim sürecinde; meslek edindirme sürecinde binlerce öğrencinin yaşamına dokunduk” dedi.

“Öğretmenlerin destekçisiyiz”
Öğretmenlerin her zaman destekçisi olduklarını belirten Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları, hedeflerine ulaşmaları ve Atatürkçü, çağdaş, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı kendimize misyon olarak üstlendik. Bu noktada siz değerli öğretmenlerimize büyük görevler düşmekte. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Bu sözün ışığında çocuklarımıza en doğru eğitimi, onların hayata en güzel şekilde hazırlanmaları, sizin en önemli sorumluluğunuzdur. Bunları fazlasıyla yerine getirdiğinizden ve getirmeye devam edeceğinizden hiç şüphem yok. Bu noktada şahsımın sizlerin bizzat destekçisi olduğunu vurgulamak istiyorum”dedi.

Öğretmenliğin önemine değindi
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Ergün, “Çocuklarımızın yetişmesinde her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Başta siz değerli Büyükşehir Belediyemizin eğitmen kadroları olmak üzere, çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için yurdumuzun her köşesinde heyecanla görev yapan, fedakârlığın zirve isimleri saygıdeğer öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü kutluyor, aileleriniz ve öğrencilerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve saadet dolu yıllar temenni ediyorum. Emeklilik günlerinin içinde bulunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başındayken terör saldırıları sonucunda şehitlik mertebesine yükselmiş aziz öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Bu güzel etkinlikte bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor; sizleri Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!” ifadelerinde bulundu.

Öğretmenlerin Gününü kutladı
Başkan Ergün, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan öğretmenlerle tek tek tokalaşarak öğretmenlerin gününü kutladı ve Nutuk hediye etti. Günün anısına Başkan Ergün’le hatıra fotoğrafı çektiren öğretmenler ise eğitime verdiği destek için kendisine teşekkür etti.
Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ve CihadTaysi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MABEM, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, Kreşler, Konservatuvar, MASMEK ve Şehir Tiyatrosunda görev yapan öğretmenler katıldı.

MANİSA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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