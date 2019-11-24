Çocuk Hakları Futbol Turnuvasının Şampiyonu Altınordu oldu

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor’un ortaklaşa düzenlediği 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Futbol Turnuvasında U11 ve U12 takımlarında Altınordu şampiyon oldu.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor’un ortaklaşa düzenlediği 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Futbol turnuvasında ödül töreni Irlamaz Spor Tesislerinde gerçekleşti. U12 yaş grubunda Altınordu şampiyon olurken, Manisa FK ikinci, Göztepe üçüncü, Akhisar Yıldırım Spor Kulübü dördüncü oldu. U11 yaş gurubunda Altınordu şampiyon, Göztepe ikinci, Manisa FK üçüncü, Buca dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutluspor Başkanı Hüseyin Güleç, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Fehmi Gülen, İbrahim Gökdere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Geçnlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, Turgutluspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Erk Kayabaş, Altyapı Sorumlusu Ali Pekdikmen verdi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımıcısı Fırat Honaz, “Böylesine anlamlı bir günde böylesine güzel bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. 3 gün süren 300’den fazla sporcunun katıldığı çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Tüm takımlarımızı ve sporcularımızı kutluyorum.” dedi.

MANİSA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:28

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