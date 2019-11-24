Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi

İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de düzenlenen çelenk sunma töreni ve etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen törenlerden emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilirken adaylığı biten 2 öğretmen de yemin etti.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de düzenlenen çelenk sunma töreni ve etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen törenlerden emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilirken adaylığı biten 2 öğretmen de yemin etti.
Salihli’de ilk tören Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başlarken, ikinci program ise Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mesajı okunurken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek yaptı.
Dilek, “Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıta olarak görüyorum öğretmenlik mesleğini. Öğretmenin vazifesi, gücü nispetinde erdemli toplum gayretine katkı sağlamaktır. İnsan yaratılmışların en seçkini, en donanımlısı, en bilinçli olanı; ama aynı zamanda en vahşi, en acımasız, en anlaşılmaz davranışlarında sahibi. Onun için insan hayatında eğitim; davranışları doğru yönlendirme de ve başkanlarının haklarına tecavüz etmesinin engellenmesinde birinci derece etkilidir. Öğretmen görevini yerine getirirken bu önceliği asla ihmal etmemelidir” dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü’nü kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Uzun yıllar eğitim camiasında görev yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk emri oku olan ve bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışını benimseyen eğitimciler olarak çok kutsal bir mesleğin temsilcileriyiz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacak olan sevgili gençlerimizi bizler yetiştiriyoruz. Tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimiz ile ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyorum.” diye konuştu.
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise “Öğretmenlik mesleği sabır, emek ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın, gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden biridir. Geleceğin teminatı çocuklarımızı yarına hazırlayan ve onların yetişmesinde fedakarca çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktır. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde kutsal görevlerini aşkla, şevkle icra eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve saygıyla selamlıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” dedi.
Programda stajyerliği kalkan öğretmenler adına Yahya Acar, emekliye ayrılan öğretmenler adına da Ulvi Kürşat Bayram, birer konuşma yaptı. Ayrıca törende aday öğretmenlikleri biten 2 öğretmen göreve başlamak için yemin etti.
Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verildiği tören, Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan “Benim Adım Öğretmen Oratoryosu”, öğretmen konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile son buldu.
Programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MANİSA

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula'da Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kula'da Öğretmenler Günü kutlandı
TOKİ 2. etap hak sahipleri örnek daireleri gezdi
YEREL HABERLER TOKİ 2. etap hak sahipleri örnek daireleri gezdi
Amatör kulüpten 100 öğrenciye bot Manisa’da 1. Amatör Lig takımlarından 1965 Nurlupınarspor Kulübü ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye bot dağıtarak gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Amatör kulüpten 100 öğrenciye bot Manisa’da 1. Amatör ...
Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin kıskandıran dostluğu Sokak köpeklerine herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getiren temizlik çalışanı Murat Emen: “Bu sokak köpekleri bize Allah’ın bir emaneti. Sahip çıkmalıyız”
YEREL HABERLER Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin kıskandıran ...
Çocuk Hakları Futbol Turnuvasının Şampiyonu Altınordu oldu
YEREL HABERLER Çocuk Hakları Futbol Turnuvasının Şampiyonu Altınordu ...
Başkan Öner: “Eğitimciye şiddete hep birlikte dur demeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Öner: “Eğitimciye şiddete hep birlikte dur ...
Manisa'dan 20 ülkeye itfaiye aracı ihracatı
YEREL HABERLER Manisa'dan 20 ülkeye itfaiye aracı ihracatı
Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı
YEREL HABERLER Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı
Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası intihar etti
YEREL HABERLER Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası intihar etti
Vali Deniz, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ağırladı
YEREL HABERLER Vali Deniz, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ağırladı
Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
YEREL HABERLER Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Başkan Önal: “Eğitimciye şiddete hep birlikte dur demeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Önal: “Eğitimciye şiddete hep birlikte dur ...
Turgutluspor-Kozanspor: 3-0
YEREL HABERLER Turgutluspor-Kozanspor: 3-0
Görme engelli Arzu öğretmenin azmi
YEREL HABERLER Görme engelli Arzu öğretmenin azmi
Manisa'da CHP Yönetim Kurulu üyesinin avukata saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Manisa'da CHP Yönetim Kurulu üyesinin avukata saldırı ...
Salihli Kent Müzesine ara tatilde ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Salihli Kent Müzesine ara tatilde ziyaretçi akını
Başkan Ergün, eğitimin neferlerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, eğitimin neferlerini unutmadı
Kırkağaç Kaymakamı Büyükköse minik öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Kırkağaç Kaymakamı Büyükköse minik öğrencileri ...
Felçli kadın 8 yıl sonra yeniden ilk adımlarını attı 4 çocuk annesi Ümmü Kaygısız, 2011 yılında geçirdiği felç sonrası kullanamadığı bacağını yeniden kullanmaya başladı
YEREL HABERLER Felçli kadın 8 yıl sonra yeniden ilk adımlarını ...
Salihli Belediyespor galibiyet hasretine Söke’de son vermek istiyor
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor galibiyet hasretine Söke’de son ...
Lider Manisa FK'nın rakibi Amed Sportif
YEREL HABERLER Lider Manisa FK'nın rakibi Amed Sportif
Köy okulu için hayal ettiği müzik sınıfına öğrencilerin desteğiyle kavuştu
YEREL HABERLER Köy okulu için hayal ettiği müzik sınıfına ...
Çocuklar hem eğlendi hem de becerilerini geliştirdi
YEREL HABERLER Çocuklar hem eğlendi hem de becerilerini geliştirdi
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X