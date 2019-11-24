Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de düzenlenen çelenk sunma töreni ve etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen törenlerden emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilirken adaylığı biten 2 öğretmen de yemin etti.

Salihli’de ilk tören Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başlarken, ikinci program ise Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mesajı okunurken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek yaptı.

Dilek, “Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıta olarak görüyorum öğretmenlik mesleğini. Öğretmenin vazifesi, gücü nispetinde erdemli toplum gayretine katkı sağlamaktır. İnsan yaratılmışların en seçkini, en donanımlısı, en bilinçli olanı; ama aynı zamanda en vahşi, en acımasız, en anlaşılmaz davranışlarında sahibi. Onun için insan hayatında eğitim; davranışları doğru yönlendirme de ve başkanlarının haklarına tecavüz etmesinin engellenmesinde birinci derece etkilidir. Öğretmen görevini yerine getirirken bu önceliği asla ihmal etmemelidir” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü’nü kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Uzun yıllar eğitim camiasında görev yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk emri oku olan ve bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışını benimseyen eğitimciler olarak çok kutsal bir mesleğin temsilcileriyiz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacak olan sevgili gençlerimizi bizler yetiştiriyoruz. Tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimiz ile ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise “Öğretmenlik mesleği sabır, emek ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın, gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden biridir. Geleceğin teminatı çocuklarımızı yarına hazırlayan ve onların yetişmesinde fedakarca çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktır. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde kutsal görevlerini aşkla, şevkle icra eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve saygıyla selamlıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Programda stajyerliği kalkan öğretmenler adına Yahya Acar, emekliye ayrılan öğretmenler adına da Ulvi Kürşat Bayram, birer konuşma yaptı. Ayrıca törende aday öğretmenlikleri biten 2 öğretmen göreve başlamak için yemin etti.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verildiği tören, Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan “Benim Adım Öğretmen Oratoryosu”, öğretmen konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile son buldu.

Programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MANİSA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:28

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