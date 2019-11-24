Kula’da itfaiye her türlü duruma hazırlıklı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek, personelle bir araya gelip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ilçe ziyaretlerine Kula ilçesi ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerine ve personellere ziyaretlerde bulunan Gürhan İnal, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İnal, personellere hayırlı çalışmalar dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, merkez dahil ilçelerde bulunan itfaiye amirliklerini ziyaret ederek personelle bir araya geldiğini belirterek, yapılan çalışmalar ve talepler üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Yapılan görüşmeler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve İtfaiye Dairesi’nin hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan İnal, İtfaiye personellerinin her zaman hazır bir şekilde olaylara müdahale etmeye hazır olduklarını söyledi.

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