TFF 2. Lig: Manisa FK:3-Amed Sportif Faaliyetler:0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini devam ettiren Manisa Futbol Kulübü, ligin 14. haftasında kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler’i 30 yenerek puanını 40'a çıkardı ve en yakın rakibiyle arasındaki 6 puan farkı korudu.
Stat: Manisa Mümin Özkasap
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hakan Yoldaş xx, Ferdi Karadonuk xx
Manisa Futbol Kulübü: Ömer xxx, Mustafa xx, Zafer xxx, Erhan xxx, Nizamettin xxx (Dk. 86 Onur?), Ferhat xx, Mehmet xx, Dilaver xxx (Dk. 67 Çağrı xx), Oğuz xxx, Zahit xxx (Dk. 79 Sinan x), Serdar xxx.
Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz x, Hasan xx, Azad x, Yüksel xx, Muhlis x (Dk. 88 Yusuf?), Onur x, Bulut x, Hüseyin x (Dk. 88 Ramazan?), Mansur x (Dk. 77 Erkut x), Bünyamin xx, Furkan x
Goller: Dk. 3 Dilaver, Dk. 64 Serdar, Dk. 90+2 Sinan (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Erhan, Serdar, Oğuz (Manisa FK), Mansur, Yüksel, Bünyamin, Hüseyin (Amed)
MANİSA
24 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 06:28
- GÜNEŞ 07:54
- ÖĞLE 13:02
- İKİNDİ 15:37
- AKŞAM 17:59
- YATSI 19:20