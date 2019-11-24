TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Altay: 1

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Akhisarspor evinde konuk ettiği Altay’ı 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

11. dakikada Erhan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aykut’un şutu az farkla yandan auta gitti.

16. dakikada Putsila’nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta çıktı.

39. dakikada orta sahada topu önünde bulan Tolga’nın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şut Aydın’da kaldı.

45+2. dakikada Aykut’un kafayla attığı topu gelişine kaleye göndermek isteyen Hadzic’in şutu az farkla üstten auta gitti.

47. dakikada Gökhan’ın pasında Cocalic topu kontrol edemeyince Hüsamettin araya girdi. Hüsamettin’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Putsila düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hüsamettin, ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği şutta top Gökhan’da kaldı.

64. dakikada Burhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic’in kafası üstten auta gitti.

71. dakikada Vrsajevic’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Burhan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 11

76. dakikada Yılmaz’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Putsila’nın kafa vuruşunda Gökhan topu kontrol etti.

77. dakikada Gökhan’ın uzun degajında topla buluşan Erhan, ara pasıyla ceza sahası içinde Burhan’ı topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan ayağının dışıyla yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 21

80. dakikada Burhan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Çekdar’ın şutu kaleci Aydın’da kaldı.

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topu kontrol eden Putsila’nın şutunu Gökhan son anda kornere çeldi.



Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar x, Anıl Usta x, Hakan Karabalcık x

Akhisarspor: Gökhan xxx, Tolga xx, Cocalic xxx, Uğur xx, Vrsajevic xx, Aykut xx, Taha xx (Çekdar dk. 63 xx), Onur x (Burhan dk. 46 xxx), Bjarnason xx, Erhan xxx, Hadzic x (Ergin dk. 84 ?)

Yedekler: Milan, Halil, Alperen, Kadir, Rajko, Ali Kaan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Altay: Aydın xx, Erhan xx (Özgür dk. 83 ?), Gençer xx, Abdülkerim xx, Mustafa xx, Helder x (Hüsamettin dk. 46 x), Deniz xx (Leandrinho dk. 83 ?), Putsila xx, Yılmaz xx, Kappel xx, Paixao xx

Yedekler: Cihan, Hakan, Mesut, Cenk, İbrahim, Adamu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Burhan (dk. 71 ve 77) (Akhisarspor), Putsila (dk. 47) (Altay)

Sarı Kartlar: Cocalic, Taha, Erhan, Mehmet Altıparmak (TD), Uğur, Vrsajevic, Ergin (Akhisar), Mustafa, Hüsamettin, Sait Karafırtınalar (TD), Paixao (Altay)

MANİSA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

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