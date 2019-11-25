Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı

Manisa Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Kulaspor, evinde ağırladığı Gördes Belediyespor karşısında 20 geriye düşmesine rağmen kaybetmedi. Her dakikası kıran kırana geçen maç, 22’lik beraberlikle sonuçlandı.

Manisa Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Kulaspor, 8. hafta maçında evinde Gördes Belediyespor’u ağırladı. 4 Eylül Şehitler Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle soyunma odasına 10 önde giden konuk ekip Gördes Belediyespor, 70’nci dakikada bulduğu ikinci golle Kula temsilcisi karşısında 20 öne geçti. İki farkla geriye düşmesinin ardından oyun kontrolünü eline alan Kulaspor, 78’nci dakikada Emre Ülkü, 86’ncı dakikada Cüneyt Turan’ın golleriyle 22’lik eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarına kadar karşılıklı ataklarla geçen müsabaka, 22’lik skorla sonuçlandı.

Bu sonuçlara göre puanını 11’e yükselten Kulaspor 7’nci sıraya yükselirken, puanını 8’e yükselten Gördes Belediyespor ise 10’ncu sıraya geriledi.

MANİSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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