Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Paketlenmiş gıdalardaki ‘gizli şeker’e uyarı Şeker tüketimini azaltmak uykuyu ...

İHA

Yoğun iş temposu, hormonal bozukluklar ve kış mevsimiyle birlikte artan şeker tüketimine karşı uyarılarda bulunan Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, "Şerbetli tatlılar ya da çikolata gibi besinlere yöneldiğimizde ortak besin aslında şekerdir. Çünkü şeker bağımlılık yapmaktadır. Bu tarzda şekerli besinler sadece tatlılarda bulunmamakla beraber aynı zamanda hazır paket ürünler içerisinde de bulunmakta" dedi.

(Özel) Paketlenmiş gıdalardaki ‘gizli şeker’e uyarı Şeker tüketimini azaltmak uykuyu düzenliyor Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal: Şekerli besinler sadece tatlılarda bulunmamakla beraber aynı zamanda hazır paket ürünler içerisinde de bulunmakta” “Şeker bağımlılık yapmaktadır ve bu yüzden de daha fazla yeme isteği ortaya çıkartır” “Şekeri hayatımızdan çıkardığımızda daha rahat uyku çektiğimizi, diyabet riskimizin azaldığını, kolesterol seviyesinin düştüğünü hatta trigleserit seviyesinin de düştüğünü göreceksiniz”

Yoğun iş temposu, hormonal bozukluklar ve kış mevsimiyle birlikte artan şeker tüketimine karşı uyarılarda bulunan Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, “Şerbetli tatlılar ya da çikolata gibi besinlere yöneldiğimizde ortak besin aslında şekerdir. Çünkü şeker bağımlılık yapmaktadır. Bu tarzda şekerli besinler sadece tatlılarda bulunmamakla beraber aynı zamanda hazır paket ürünler içerisinde de bulunmakta” dedi.
Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, kış aylarıyla birlikte artan tatlı tüketimine karşı uyarılarda bulundu. Yoğun iş temposu ve hormonal bozuklukların tatlı tüketimini arttırdığına dikkat çeken Üna, “Tatlı tüketimi çoğu kişinin vazgeçilmezidir. Tatlı tüketmenin asıl nedeni ise düzensiz beslenme, kişilerde yoğun iş temposundan kaynaklı ara öğünleri yapamama, hormonal bozukluklar, kadınlarda regl dönemi ya da kişilerde uyku, yeme bozukluklarından kaynaklanan tatlı ihtiyaçları ortaya çıkmakta. Ortaya çıkan tatlı ihtiyaçlarında, pasta, şerbetli tatlılar ya da çikolata gibi tatlı tüketimlerine yöneliriz. Bu tatlılar kişilerde endorfin ve serotonin hormonu salgılamaktadır. Bunların diğer adı da mutluluk hormonudur. Fakat bu mutluluk kısa sürmekte ve bu tarzda besinler fazla kalorisinden kaynaklı kişilerde kilo alımına sebep olmakta” dedi.

“Şeker bağımlılık yapmaktadır”
Şekerin bağımlılık yaptığını söyleyen Ünal, “Şerbetli tatlılar ya da çikolata gibi besinlere yöneldiğimizde ortak besin aslında şekerdir. Çünkü şeker bağımlılık yapmaktadır. Bu yüzden de daha fazla yeme isteği ortaya çıkartır. Bu tarzda şekerli besinler sadece tatlılarda bulunmamakla beraber aynı zamanda hazır paket ürünler içerisinde de bulunmakta. Bu hazır paket ürünlerin etiketini okuduğumuzda etiketlerde maltoz, dekstroz gibi sonu ‘oz’ kelimesiyle biten birçok bileşen bulunmakla beraber mısır şurubu içerikli besinler de bulunuyor. Bunlar gizli şeker adı altındadır. O yüzden aldığımız besinlerin etiketlerini de okumamız gerekiyor” diye konuştu.

“Şeker tüketimini azaltmak rahat uyku çekmenizi sağlar”
Şeker tüketimini azaltmak rahat uyku çekmeyi sağladığı ve diyabet riskini azalttığını belirten Diyet ve Beslenme Uzmanı Bengü Ünal, “Şekeri hayatımızdan çıkardığımızda daha rahat uyku çektiğimizi, diyabet riskimizin azaldığını, kolesterol seviyesinin düştüğünü hatta trigleserit seviyesinin de düştüğünü göreceksiniz. Tatlı krizlerinin en önemli nedenlerinden biri de insülin salınımının fazla olmasından kaynaklanmakta. İnsülin vücuda daha fazla salgılandığında biz daha fazla çok tatlı yemeye yöneliyoruz. Bu gibi durumları ortadan kaldırmak için de düzenli öğün yapmak gerekiyor. Mutlaka sabah kahvaltı yapılmalı ve 2 ana öğünle birlikte ara öğünleri yapmanız gerekmekte. Bunun yanı sıra lifli gıdaları tüketmek gerekiyor. Lifli gıda dediğimiz sebzeler ve meyvelerdir. Mevsim meyvelerinden brokoli ve karnabaharı tüketebiliriz. Lifli besinler bizim vücudumuzda kan şekerini dengeleyip uzun süre tok kalmamızı sağlamaktadır. Bir de basit karbonhidrat yerine kompleks karbonhidratları tüketmemiz gerekiyor. Beyaz uz, nişastalı besinler ve şeker içerikli besinlerden ziyade kompleks karbonhidrat dediğimiz bulgur, tam buğday ya da çavdar ekmeği gibi ekmekler tüketebiliriz” ifadelerini kullandı.
Baklagillerin tüketimini arttırılması gerektiğini belirten Ünal, “Ayrıca kuru baklagiller posa yönünden zengin olduğu için kuru baklagillerden faydalanmak gerekiyor. Çünkü posa miktarı yüksek olan besinler bağırsaklardaki şeker emilimini azaltmakta. Bunlara da nohut ve mercimeği örnek verebiliriz. Ara öğünlerde mutlaka kuruyemiş tüketmek gerekiyor. Badem, ceviz, incir, kuru kayısı, hurma gibi şeker içerikli kuru meyveleri de ara öğünlerimizde tüketebiliriz. Süt yoğurt grubu gibi besinler her öğünde tüketmemiz gerekiyor. Bunlar aldığımız besinlerdeki şeker oranını düşürmekle beraber şeker ihtiyacını da bastıracaktır. Meyvelerin suyun tüketmek yerine kendisi tüketilmeli. Protein ağırlıklı et, tavuk, balık gruplarından her gün tüketmeye çalışılmalı. Bunlar tokluk sağladığı için açlık yaşayıp şekerli tatlı besinlerin tüketimini de azaltacaktır. Zencefil ve zerdeçal gibi bitki çaylarından yararlanılabilir. Bunlar kan şekerini dengeler. Tarçını ise 1 litrelik suyun içerisine bir çubuk tarçın atacak olursak hem günlük su ihtiyacının 1 litresini karşılamamızı hem de kan şekerinin de dengede kalmasını sağlar. Mutlaka bol su içilmeli. Çünkü suyun birçok yararıyla birlikte iştah kapatmaya da etkisi bulunmakta” dedi.

MANİSA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre Belediyespor Bornova Yeşilovaspor’u ağırladı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor Bornova Yeşilovaspor’u ...
Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı
YEREL HABERLER Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı
Akhisarspor - Altay maçının ardında
YEREL HABERLER Akhisarspor - Altay maçının ardında
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Altay: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Altay: 1
Akhisarspor - Altay: 2-1
YEREL HABERLER Akhisarspor - Altay: 2-1
TFF 2. Lig: Manisa FK:3-Amed Sportif Faaliyetler:0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Manisa FK:3-Amed Sportif Faaliyetler:0
Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler: 3-0 
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler: 3-0 
Kula’da itfaiye her türlü duruma hazırlıklı
YEREL HABERLER Kula’da itfaiye her türlü duruma hazırlıklı
Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi
YEREL HABERLER Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi
Kula'da Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kula'da Öğretmenler Günü kutlandı
TOKİ 2. etap hak sahipleri örnek daireleri gezdi
YEREL HABERLER TOKİ 2. etap hak sahipleri örnek daireleri gezdi
Amatör kulüpten 100 öğrenciye bot Manisa’da 1. Amatör Lig takımlarından 1965 Nurlupınarspor Kulübü ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye bot dağıtarak gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Amatör kulüpten 100 öğrenciye bot Manisa’da 1. Amatör ...
Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin kıskandıran dostluğu Sokak köpeklerine herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getiren temizlik çalışanı Murat Emen: “Bu sokak köpekleri bize Allah’ın bir emaneti. Sahip çıkmalıyız”
YEREL HABERLER Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin kıskandıran ...
Çocuk Hakları Futbol Turnuvasının Şampiyonu Altınordu oldu
YEREL HABERLER Çocuk Hakları Futbol Turnuvasının Şampiyonu Altınordu ...
Başkan Öner: “Eğitimciye şiddete hep birlikte dur demeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Öner: “Eğitimciye şiddete hep birlikte dur ...
Manisa'dan 20 ülkeye itfaiye aracı ihracatı
YEREL HABERLER Manisa'dan 20 ülkeye itfaiye aracı ihracatı
Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı
YEREL HABERLER Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı
Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası intihar etti
YEREL HABERLER Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası intihar etti
Vali Deniz, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ağırladı
YEREL HABERLER Vali Deniz, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ağırladı
Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
YEREL HABERLER Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Başkan Önal: “Eğitimciye şiddete hep birlikte dur demeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Önal: “Eğitimciye şiddete hep birlikte dur ...
Turgutluspor-Kozanspor: 3-0
YEREL HABERLER Turgutluspor-Kozanspor: 3-0
Görme engelli Arzu öğretmenin azmi
YEREL HABERLER Görme engelli Arzu öğretmenin azmi
Manisa'da CHP Yönetim Kurulu üyesinin avukata saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Manisa'da CHP Yönetim Kurulu üyesinin avukata saldırı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X