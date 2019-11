Şehit öğretmenler unutulmadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu'nda şehit öğretmenler için anma programı düzenlendi. Anma programına Şehit Mehmet Savunmaz'ın abisi Kazım Savunmaz da katıldı. Okula ismini veren Şehit Mehmet Savunmaz'a ait köşede şehit öğretmenlerden Sibel Umaç, Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın resimleri yer alırken ara tatil dönüşü okullarına giren öğrenciler tüm şehitler için dua ederken hazırlanan köşeye de karanfil bıraktı.

Okul Müdürü Mehmet Emin Efe yaptığı açıklamada, "Bizler burada 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı için toplanmadık. Bizler bağımsız Türkiye için vatan evladı yetiştirebilmek uğruna canlarını seve seve feda eden ve görev uğruna şehit olan öğretmenlerimizi yad etmek adına toplandık. Vatanın her yanı bizim, Hakkari'ye de gidip öğreteceğiz. Kimi de ben Kürt çocuğuyum, ben Tunceli'ye gitmezsem İzmirli nasıl gelsin diyerek göreve başlamış. Görev yerlerinde öğrettikleri ile umut olmuşlar. Canlarını bağımsız Türkiye için verip, tarihe kahraman olarak yazıldılar. Onlar Türkiye'nin dört bir yanında vatan ve bayrak için şehadet destanları yazdı. Onlar çocuklarının derdine düşmüşken, birer birer toprağa düşürdüler, Aybüke öğretmenleri, Recep Çakır öğretmeni, yol keserek şehit ettiler fidan gibi delikanlı Necmettin öğretmenleri. 25 günlük Neşe Altan öğretmen 21 yaşında can verdi vatanı uğruna. Elinde eğitim meşalesi kalemi ile yıllarca okuyup hayalini kurduğu çocuklarına doymadan. Aybüke öğretmen, çok yakın tarihte şehit edildi. Hain kurşunlarla memleketine giderken çok özlediği ailesine kavuşması için birkaç saatlik yolu kalmışken. Ve Necmettin öğretmen. Nasıl anlatılır, nasıl söylenir hangi kalem ile ifade edilebilir ki yaşattığı acıyı. Evine saatler kala yolu kesiliyor. Aracından alınıyor ve sonrası yürekleri paramparça eden bir şehadet. Kalemden korkan hainler, cehaletten beslenenler öğretmenleri şehit ederek söndürecekler sandılar eğitimin meşalelerini. Oysa yepyeni pırıl pırıl meşaleler alıyor her geçen gün Aybükelerin, Mehmet Saygüderlerin, Necmettin şehitlerin yerini ve daha niceleri. Şüphesiz ki ben bir öğretmen olarak gönderildim diyen kainatın efendisi Hz. Muhammet'i 'Bana bir Harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen Hz. Ali'yi. Fatihleri yetiştiren Akşemsettinleri, öğretmeni kandile benzeterek kendini tüketerek ışık verdiğini söyleyen Başöğretmen Mustafa Kemal'i, kanlarını canlarını bu vatan uğruna dökmüş tüm Aybükeleri, Neşeleri, Necmettinleri, bayrak dalgalansın diye canlarını seve seve feda eden Mehmet Savunmazları unutmayacağız , unutturmayacağız" dedi.

Düzenlenen programda öğrenciler çeşitli şiirler okurken, hep birlikte şehit öğretmenler için dua edildi. Ara tatil dönüşü okullarına giren öğrenciler ellerindeki karanfilleri Şehit Mehmet Savunmaz köşesine bırakarak sınıflarına girdi.

