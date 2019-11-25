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İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma desteği İŞKUR tarafından kendi işini kurmak ...

İHA

İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma desteği İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere verilecek olan 50 bin TL hibe desteği için son başvuru tarihi 18 Aralık

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Eşref Aslan, İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere verilecek olan toplam 50 bin TL hibe desteği için son başvuru tarihinin 18 Aralık olduğunu belirtti.
Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Eşref Aslan, İŞKUR tarafından, engelli vatandaşların kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri projeleri üretildiğini ifade etti.
Kendi işinin patronu olmak isteyen engellilere yönelik hibe desteği hakkında ayrıntılı bilgi veren Aslan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonca, kendi işini kurmak isteyen ve en az yüzde 40 oranında engelli raporu olan kişilere, 3 bin TL Kuruluş İşlemleri Desteği, 11 bin TL İşletme Gideri Desteği (su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderleri), 36 bin TL kuruluş desteği olmak üzere toplam 50 bin TL destek verileceğini belirtti.
Aslan, hibeden faydalanmak isteyen engelli vatandaşların projelerini mevzuata uygun olarak, Engelli Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Komisyona sunulmak üzere 18 Aralık 2019 tarihine kadar İl Müdürlüğüne sunmaları gerektiğini ifade ederek, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların il müdürlüğüne ve en yakın hizmet merkezine davet etti.
Aslan şunları söyledi: “Engelliler için; kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3 bin TL. İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11 bin TL. Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36 bin TL. Eski Hükümlüler için;
Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan ‘kuruluş desteği’ verilecektir. Engelli ve Eski hükümlü kendi işini kurma hibe Proje teklifleri, 18 Aralık 2019 tarihi mesai saati sona erene kadar Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 18 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.”

Kendi işinin patronları oldular
Aslan, Genel Müdürlüğün 2019 yılı 2. Komisyon kararları kapsamında Manisa’da kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşlardan 5, engelli vatandaşlardan 1 kişinin projesinin onaylanması sonucu kurumdan aldığı destekle kendi işinin patronu olduğunu kaydetti.
Engellilerle ilgili yapılan çalışmalardan da bahse3den Aslan şunları söyledi: “Korumalı işyerleri hakkında yönetmelik gereği normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerlerine verilen korumalı işyeri statüsü ile Klimasan Klima San. Ve Tic. A.Ş. firmasına zihinsel ve ruhsal engelli 10 kişi için bir yıllık brüt asgari ücret desteği olan 307 bin 8 TL kaynak tahsis edilmiştir. Bu desteğin amacı engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamının alt yapısının geliştirilmesi, işgücü piyasası içinde çalışma imkânı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacı ile kurulan korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması ve toplumda belirli bir işletme modelinin oluşturulmasını sağlamaktır. Daha önceki yıllarda bu kapsamda korumalı işyeri desteğinden Bosch Termo Teknik Isıtma ve Klima Sanayi Tic. A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi Tic. A.Ş., Teleset Elektromekanik San. Tic., Standart Profil Ege Otomotiv Sanayi Tic. A.Ş. firmaları yararlanmıştır. Bu kapsamda gerek kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü bireylerin gerekse korumalı işyeri kapsamında zihinsel ve ruhsal engelli bireyleri istihdam etmek isteyen işverenlerin projelerini hazırlayarak en geç 18 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze veya en yakın hizmet merkezine ulaştırması gerekmektedir.”

MANİSA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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