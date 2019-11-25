Sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Turgutlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hasan K. (34), Mediye K. (30), çocukları Fethiye Nur K. (7) ile 4 yaşındaki Fatih K. iddiaya göre evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olayın 112 ekiplerine bildirilmesi sonrasında karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından gazdan etkilenen 4 kişi, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Şehir Hastanesine sevk edilen 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

MANİSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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