Manisa’da kolu koparılmış erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal bir alanda kolu parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedinin kime ait olduğu ile ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal olan bölgede gezen kişiler tarafından dere yatağında hareketsiz yatan bir şahıs görüldü. Durumu jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede şahsın ölü olduğu belirlendi.

Öte yandan 3540 yaşlarında olduğu belirlenen cesedin sağ kolunun da koparılmış olduğu tespit edildi. Yüzünün de parçalandığı tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

MANİSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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