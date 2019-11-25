Alaşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü kutlamaları yapıldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalara Alaşehir Kaymakam Vekili Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde devam eden kutlamalarda öğretmenler ve öğrencilerden oluşan koro davetlilere müzik ziyafeti sundu. Şiirlerin okunduğu programda emekliye ayrılan 14 öğretmene plaket verilirken göreve yeni başlayan ve aday öğretmenlikleri sona eren iki öğretmen yemin ederek asil olarak göreve başladı.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Güneş yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü ve öğretmenliğin önemini anlatarak, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Törenlerde, Öğretmenler Günü ile ilgili yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

MANİSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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