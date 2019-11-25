Manisa'da Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Toplantısı

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Vali Deniz, devletin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşelere kadar ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımı ile Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıda kurum yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından, evde sağlık ve bakım hizmetleri ile sosyal hizmetlerin işbirliği içerisinde yürütülmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İl genelinde sahipsiz ve kimsesiz bir insanın kalmaması ve devlet şefkatinin hissettirilmesi adına çalıştıklarını belirten Vali Deniz, “Kimsesi olmayan vatandaşları yalnız bırakmayacağız. Sosyal devlet anlayışı ile başta sağlık olmak üzere ilimizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi ulaştırmaya gayret edeceğiz. Böylesine önemli bir sosyal sorumluluğu hayata geçirmenin manevi hazzı da çok büyük. Hem komisyondaki yöneticilerimiz hem de sahadaki arkadaşlarımız güler yüzleri ve sevecen yaklaşımlarıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarla da eksikliklerimizi belirleyip, daha iyi ne yapabiliriz konuşup yola devam etmeye çalışıyoruz” dedi.

MANİSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.