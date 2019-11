Öğretmenlere 190 tepsi baklava Manisa’da Öğretmenler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş'tan özel olarak getirtilen 190 tepsi baklava öğretmenlere ikram edildi

Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Gününde Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyesi olan İşler Kitabevi öğretmenlerin ağızlarını tatlandırdı. 6 yıldır her Öğretmenler Gününde öğretmenlere baklava ikram eden kitabevi bu sene 6 ilçede 190 okulda görev yapan öğretmenlere ulaştı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kahramanmaraş’tan özel getirilen 190 tepsi baklava Manisa’da Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar ve Alaşehir’de 190 okulda görev yapan öğretmenlere ikram edildi. 6 yıldır Öğretmenler Günü’nde fedakarca görev yapan öğretmenlere baklava ikram ettiklerini vurgulayan EGEİD ve İşler Kitabevi yöneticisi Uğur Özhan, "Öğretmenlerimiz çok zor bir mesleği yapıyor. Onlar bizim çocuklarımızı emanet ettiğimiz, bazen kızan, bazen seven bir annebaba şefkatiyle doktor, avukat, vali, başbakan yetiştiren geleceğimizi inşa eden kıymetlilerimiz. Bu yıl 190 okulda 190 tepsi baklavayı öğretmenlerimize ikram ettik. Afiyet olsun hepsine” dedi.

MANİSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.