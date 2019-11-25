Eğitimci başkandan öğretmenlere çiçekli kutlama

Manisa’nın Salihli ilçesinin eğitimci Belediye Başkanı Zeki Kayda, her yıl olduğu gibi bu 24 Kasım’da da Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek göndererek jest yaptı.

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çiçeklerle kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, kendisinin de bir eğitimci olduğunu belirterek, “Bugünün anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öğretmenlerimiz gerçekten kutsal bir görevi yerine getiriyor. Toplumun mimarı, geleceğimizin yol göstericisi fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başöğretmenimiz Atatürk ile şehit öğretmenlerimizi ve sonsuzluğu uğurladığımız öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü çalışanları, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan okulları ve kurumları ziyaret ederek, öğretmenlere Belediye Başkanı Zeki Kayda adına çiçek takdim etti. Salihli Belediyesi’nin her yıl öğretmenleri onurlandırdığını ve hiç unutmadığını belirten öğretmenler de teşekkür ederek, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın Öğretmenler Günü’nü kutladı.

MANİSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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