Akhisar’da ‘Kadına şiddete hayır’ paneli

Akhisar Kadın Platformu tarafından Akhisar Belediyesinin destekleri ile “Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete hayır” isimli panel Akhisar Belediye Meclis Salonunda düzenlendi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar kadın dernekleri ile Akhisarlı kadınların katıldığı panelde, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Mehlike Hepdemir, Avukat Tuğba Lale ve Uzman Psikolog Ece Yağınlı konuşmacı olarak yer aldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özellikle İstanbul Sözleşmesi üzerinde duruldu. Panelin sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına Kadın ve Aile Komisyonu üyesi Ruhan Tatlıdil panelistlere zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti.

Panelin ardından Akhisar Belediyesi önünden toplanan kadınlar Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla kadına şiddetine hayır farkındalığı oluşturmak adına ellerinde dövizlerle birlikte yürüyüş yaptı. Şehir Teğmen Tahir Ün Caddesi Emekli Öğretmen Şükran Ayaz parkı önünde yürüyüşü sonlandıran grup adına konuşan Hayriye Hacet, “Ülkemiz kadına yönelik şiddette dünya sıralamalarında en üst sıralarda yer alan ülkelerden biridir. Kadına yönelik şiddeti temel olarak; fiziksel, psikolojik, sosyolojik, cinsel, ekonomik ve son yıllarda eklenen dijital şiddet olarak bölümlendirebiliriz. Erkeğin kadına uyguladığı şiddetin kaynağı, kadının davranışlarını kontrol etme çabası, üstünlük kurma isteği, ekonomik yetersizlikler, çocukluğunda ailesinde şiddete bağlı davranışları öğrenmesi, iletişim sorunları, zararlı madde kullanımı ve de en önemlisi kadın ve erkeğin eşit bir birey olduğunu, eşit haklara sahip olduğunu içselleştirememiş olması ve bunun verdiği üstünlük duygusuyla hareket etmesi olarak sayılabilir. Gerek anayasamız, gerek medeni yasamız kadın erkek eşitliğini tanımlar. Ancak geleneksel ve dinsel baskılar yüzünden kadınlar haklarını kullanmakta çekingen davranmaktadırlar. Bu geleneksel yapının değişmesi de kuşkusuz Toplumsal Cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş, çağdaş, bilimsel ve laik bir eğitim sistemiyle mümkün olacaktır. Sevgili kadınlar, şiddete muhattap olan kadınların bu durumda ne yapması gerektiğini, alınacak tedbirleri hükümleyen 6284 sayılı yasayı ve İstanbul Sözleşmesini çok iyi anlamamız ve anlatmamız, bizlere bir telefon mesafesiyle yakın olan kurumların telefon numaralarını hepimizin bilmemiz ve yakınımızda olan kadına şiddet vakasını görmezden gelmememiz gerekiyor. Bizler Akhisar Kadın Platformu olarak toplumsal baskılardan çekinen bu kadınları; bilinçlenebilecekleri, yalnız olmadıklarını hissedebilecekleri alanlarda ,sivil toplum örgütlerinde, kadına şiddetle mücadele eden platformlarda buluşmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz” dedi.

MANİSA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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