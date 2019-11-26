Ara tatilde eğitim müzede devam etti

Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi ara tatilde öğrencilerin yeni eğitim mekanı oldu. Bir hafta içerisinde yüzlerce ziyaretçi ağırlayan Kent Müzesi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman ziyaretçiler kısa süreli de olsa beklemek durumunda kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa uygulamaya konulan kasım ayı ara tatilinde öğretmenler ve öğrenciler çeşitli etkinliklere yönlendirildi. Bunlardan bir tanesi de Turgutlu Kent Müzesi ziyareti oldu. Bir haftalık ara tatil süresince öğretmenler, öğrenciler ve velileri kalabalık gruplar halinde ya da tekil olarak müzeyi ziyaret ederek bölge tarihi ile ilgili taşınır kültür varlıklarını gördüler ve konuyla ilgili olarak bilgilendiler. Turgutlu Belediyesi tarafından ziyarete açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kent Müzesi, bir hafta süresince eğitim işlevini böylelikle bir kez daha kanıtlamış oldu.

Turgutlu Kent Müzesi’nin ziyaretçi yoğunluğu devam ederken bir taraftan da okullardan gelen talep üzerine Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından öğretmenlere yönelik ‘Turgutlu tarihi’ konulu seminerler verildi. Niyazi Üzmez Anadolu Lisesi ve Şadi Turgutlu Ortaokulunda gerçekleştirilen seminerlerin oldukça verimli geçtiği belirtilirken benzeri seminerlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi.

MANİSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:30

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