Kayıp olarak aranıyordu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Manisa'da 32 gündür kayıp şahsın eşinin sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayete kurban giden Turgut Ö.'nün cesedinin bulunması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir aydan fazla bir zamandır kayıp olarak aranan Turgut Ö.'nün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Turgut Ö.'nün eşinin sevgilisi Hayrettin A. canlı yayında cinayeti itiraf ederken Hayrettin A. ve Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö. de gözaltına alındı. Ekipler Turgut Ö.'nün cesedini aramak için İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde arama çalışmalarına başladı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 32 gün önce kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan Turgut Ö.'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayıp şahıs Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö.'nün sevgilisi olduğu iddia edilen Hayrettin A. da gözaltına alındı. Öte yandan ekiplerce kayıp şahıs Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö. de gözaltına alındı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde Turgut Ö. isimli vatandaşın yaklaşık bir ay önce kaybolmasının ardından ablası Hayriye Ö., Müge Anlı'nın TatlıSert programına katılarak kardeşinin eşi Necla Ö.'yü suçlamıştı. Turgutlu’da eşi Necla Ö. ile ikamet eden ve daha sonra eşinin evden kovmasıyla Ahmetli’ye geri dönen Turgut Ö.'den uzun süre haber alınamamıştı.

Kayıp adamın kardeşleri, bir yıl önce evlendiği eşi Necla Ö.'den şüphelendiklerini belirtmesinin ardından Müge Anlı, Necla Ö.'nün daha önce 7 kez evlendiğini ve evlendiği kişileri dolandırdığını ortaya çıkardı.

Programda yaşanan süreç taraflarca anlatılırken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Necla Ö. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hayrettin A.'yı gözaltına altı. Gözaltına alınan Hayrettin A.'nın cinayeti itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Şahsın, Turgut Ö.'yü Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde ormanlık alanda başına vurarak öldürdüğünü iddia etmesi üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

Konu çok yönlü araştırılırken Necla Ö. ve Hayrettin A.'nın emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

MANİSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:30

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