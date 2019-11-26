Vali Deniz, yurtlardaki öğrencilerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte yemekhanede akşam yemeği yiyen Vali Deniz, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Deniz, yurt ziyaretlerinin ilkini bin 200 öğrencinin kaldığı Ayşe Hafza Sultan Kız Yurduna gerçekleştirdi. Yemekhanede öğrenciler ile birlikte akşam yemeği yiyerek sohbet eden Vali Deniz, yurtla ilgili de yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Yunusemre Erkek Öğrenci Yurdu ve Muradiye Kız Öğrenci Yurdunu da ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Deniz öğrencilerle çay içip sohbet etti. Gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Deniz, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, yapılan tüm çalışmaların onların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve kendilerine daha güzel bir hayat kurabilmeleri için olduğunu söyleyen Vali Deniz, “Kendine güvenen, bilgiye sahip, sahip olduğu bilgiyi doğru kullanabilen ve teknolojiye çevirebilen gençler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Ülkemizin daha ileri seviyelere taşınması sizlerin çalışması ve gayreti ile olacak” dedi.

Projelerini ve fikirlerini anlatan öğrencileri dinleyen Vali Deniz ve Rektör Ataç’a öğrenciler tarafından yapılan kabartma tablo hediye edildi.

Öğrenci yurtlarını inceleyen Vali Ahmet Deniz’e Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Mustafa Kazaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve yetkililer eşlik etti.

MANİSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:30

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