Manisa’da 'Gıda Denetim Seferberliği' başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir hafta boyunca tüm yurt genelinde sürecek olan 'Gıda Denetim Seferberliği' uygulaması Manisa’da da başladı.

“Denetim Seferberliği” sloganı ile başlatılan ve tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetleme sürecinde, gıda güvenirliğini sağlamak amacıyla Manisa il merkezi ve ilçelerindeki üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştiriliyor. Ürün bazlı gıda kontrolünün ikinci gününde ilde bulunan süt ve süt ürünleri üretim tesisleri denetlendi. Denetimlere Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın ile Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli de katıldı. Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Metin Öztürk, gıda denetimlerinin yıl boyunca da aralıksız devam ettiğini ifade ederek, “Bilindiği üzere, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımız sorumluluğundadır. Ülkemizde gıda güvenirliğine yönelik denetimler; Bakanlığımıza bağlı 81 il müdürlüğü ve illere bağlı yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde çalışan kontrol görevlilerimizce yürütülmektedir. 2530 Kasım 2019 tarihlerinde denetim seferberliği başlatılmış olup bu kapsamda;et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten iş yerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi iş yerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri (üniversite kampüsleri dahil) ve lokantarestoran, dönerci, fastfood gibi toplu tüketim yerlerine eş zamanlı denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetim seferberliğinde il ve 17 ilçemizdeki toplam 246 kontrol görevlilerimizle denetim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde sürmektedir” dedi.

Denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulandığını ve yine gerekli görülen hallerde numune aldıklarını söyleyen İl Müdürü Öztürk, numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulandığına dikkat çekti. Metin Öztürk, “Çiftlikten sofraya, ham maddenin başlangıcından son mamule kadar her aşamada denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, haber vermeden hassasiyetle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İl müdürlüğümüz ve 17 ilçe müdürlüğümüz olarak 2019 yılı Ocak ayından bugüne kadar 25 bin 62 adet denetim gerçekleştirilmiş olup 317 adedine idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerde toplam bin 826 adet numune alınmıştır. Bunlardan bin 506 adedi uygun, 105 adedi uygunsuz bulunmuş olup 215 adedi sonuçlanma aşamasındadır” diye konuştu.

MANİSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:30

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