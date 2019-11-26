Yavru köpekleri sıkıştıkları yerden itfaiye kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde toprak yığını ile ikametin duvarı arasına sıkışan yavru köpekleri sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çapaklı Mahallesinde yavru köpeklerin, toprak yığını ile ikametin duvarı arasındaki yarığa sıkıştığını gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından 2 yavru köpeği sıkıştıkları yarıktan kurtardı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan ve korktukları görülen köpek yavrularına itfaiye ekipleri elleri ile su verdi.

Mahalle halkı da köpek yavrularını sıkıştıkları yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MANİSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:30

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