Yavru köpekleri sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evin duvarı ile toprak yığını arasındaki boşluğa sıkışan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Çapaklı Mahallesi'nde yavru köpeklerin, toprak yığını ile evin duvarı arasındaki boşlukta sıkıştığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yavru köpekleri kurtardı. Yavru köpeklere, itfaiye ekipleri su verdi.



MANİSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:30

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