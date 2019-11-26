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Su kaçıran gölet yenilendi

İHA

Su kaçıran gölet yenilendi

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu (HİS) göletlerine bakım yaparak üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahallesindeki hayvan içme suyu göletinin bakım ve onarımını yaparak, seddinde oluşan hasarı gidererek, su kaçağını önledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahallesi’nde yer alan hayvan içme suyu göletinde onarım çalışması yaparak, mevcut su kaçağı sorununu giderdi. Geçen yıl gerçekleşen yağışlar sonrası hasar gören göletin seddinde onarım çalışması yapan ekipler, gölete kil nakli ve serimi ile sıkıştırma çalışması yaparak göletin onarımını tamamladı.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Yağışlara bağlı aşırı su gelmesi yanında bazen de dışarıdan müdahale edilen gölet gövde akslarında hasar oluşmaktadır. Kazı tipi göletler olan hayvan içme suyu göletlerinin seddi trafik sıkıştırma dediğimiz dozerin üzerinde yürümesi şeklinde sıkıştırılmaktadır. Bazen vatandaşlarımız tarafından gölet dolu savağına müdahale edilerek savak doldurulmaktadır. Böylece daha fazla su tutması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu durumda oluşan fazla su yükü gövdenin dayanma sınırlarını aştığında gölet seddinde yarılmaya, açılmaya ve su kaçırmasına neden olmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan mahallelerde gerek yeni yapımlar gerekse mevcut göletlerde temizlik ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mahallelerimizde tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan üreticilerimizin veya muhtarlarımızın göletlerde hasara neden olabilecek bu tarz müdahalelerde bulunmamalarını veya yapanlara izin vermemelerini önemle hatırlatmak istiyoruz. Temizlik, büyütme, onarım veya ihtiyaç halinde yeni HİS göleti yapım taleplerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmelerini bekliyoruz. Yapılan tüm talepler değerlendirilmekte ve etüt edilmektedir. İş programı ve mevsim koşulları ve ihtiyaç değerlendirmesine bağlı olarak tüm talepleri karşılama gayreti içindeyiz” diyerek üreticilere ürünlerinin bol kazançlarının bereketli olması dileklerini iletti.

MANİSA

26 Kasım 2019 Salı

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