İtfaiye erlerine hayati eğitim

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gittikleri olaylarda karşılaştıkları hayati durumlara yönelik can kaybını önlemek, daha etkin müdahalede bulunmak amacıyla Otomatik Eksternal Defibilatör (OED) eğitimi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, her türlü duruma karşı hazırlık olmak amacıyla aldıkları eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında itfaiye dairesi başkanlığında görev yapmakta olan 15 personele Otomatik Eksternal Defibilatör (OED) eğitimi verildi. Geçtiğimiz aylarda yaşadıkları bir yangında evde mahsur kalan bir kız çocuğunu alevlerin arasından çıkartıp, yapılan kalp masajı ile hayata döndüren itfaiye ekipleri, daha bilinçli ve etkin müdahalede bulunmak amacıyla Otomatik Eksternal Defibilatör (OED) eğitimi aldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ilkyardım sertifikası olan 15 itfaiye personeline verilen OED eğitimi ile kazazedelere müdahale konusunda daha profesyonel hareket edilerek can kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Pilot eğitim olarak merkezde bulunan itfaiye personelinin aldığı OED eğitimi ilerleyen dönemlerde il geneline yayılarak verilecek.

Eğitimde cihaz hakkında verilen bilgilerin ardından cihazın kullanımı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İlerleyen dönemlerde OED cihazının tüm AVM, terminal, gar, resmi kurumlar ve insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda bulundurulacağı bilgisi verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, personelin her zaman her duruma karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitimlerin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. İnal, personelin bu bilgileri almasının büyük önem taşıdığını belirterek, geçtiğimiz aylarda yaşanan ev yangınında alevlerinden arasından çıkartılan 9 yaşındaki Alara Vardar’ın itfaiye erleri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndüğünü hatırlatarak, alınan bir eğitimin bir canı hayata bağlanmasında çok önemli olduğunu kaydetti. İnal, itfaiye personelinin eğitimlerinin devam edeceğini ve hizmet kalitesini en üst düzeye çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

