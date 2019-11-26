Kula’da huzur ve güven operasyonu

Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen ‘huzur ve güven’ operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan ‘huzur ve güven’ operasyonları kapsamında, Kula’da da operasyon düzenlendi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan 6 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kula Adliyesi’nde işlemleri yapılan zanlılardan 4’ü serbest bırakılırken, A.T. ve T.K. tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

MANİSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:30

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