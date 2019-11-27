Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Rahmanlar Ortaokulu'nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Blim Fuarı sergisi açıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesi'nde bulunan Rahmanlar Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı. Rahmanlar Ortaokulu Müdürü Akın Çekin ve okul öğretmenlerinden Gökhan Uğurer koordinatörlüğünde öğretmenler ve öğrenciler tarafından yaklaşık 3 aylık bir çalışma ile hazırlanan 15 proje okul bahçesinde sergilendi.

Fuarda, öğrencilerin bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda üzerine araştırma ve uygulama yaptıkları konular ve projeler sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve beraberindekiler, stantları tek tek gezerek projeleri inceledi. Ataşman, fuarın hazırlanmasında emeği geçen okul müdürü, tüm öğretmen ve öğrencileri yoğun çalışma ve gayretlerinden dolayı tebrik etti. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla fuarı düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Çekin, “Okulumuzda eğitim gören bütün öğrenciler projelere hazırlık aşamasında görev aldı ve toplamda da 45 öğrencimiz bizzat proje hazırlığında çalıştı. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma ile hazırlanan 15 projenin sergilendiği fuarda emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin açılışına Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Kanyılmaz, Okul Müdürü Akın Çekin, Rahmanlar Mahalle Muhtarı Servet Akyıldız, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MANİSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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