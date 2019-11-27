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Şampiyon judoculara tebrik ziyareti

İHA

Spor Toto Ümitler Judo Mix Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olarak 1. lige yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları antrenmanlarına başladı. Şampiyon sporcuları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, başarılarından dolayı kutladı.

Şampiyon judoculara tebrik ziyareti

Spor Toto Ümitler Judo Mix Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olarak 1. lige yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları antrenmanlarına başladı. Şampiyon sporcuları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, başarılarından dolayı kutladı.
Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Türkiye Şampiyonu olarak 1. lige yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı antrenman yaptıkları Yener Kahyalar Judo Salonunda ziyaret etti. Ziyarete Sportif Direktör Sedat Öngider, Bireysel Branşlar Sorumlusu Güliz Onater de eşlik etti. Judo antrenörleri Ali Atmaca, Halil Atmaca, Orhan Akdemir, Osman Öztürk, Cengiz Akdemir ve sporcuları tek tek kutlayan Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan’ın selamlarını iletti. Yakalanan Başarının gurur verici olduğunu belirten Şişmanlar, “Başarı çok çalışmanın sonucudur. Bu anlamda sizleri kutluyorum. Belediye olarak sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Dereceye giren sporculara tişört hediye edilirken; sporcular şampiyonluk kupasını Cengiz Şişmanlar’a takdim etti.

MANİSA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:31
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  • İKİNDİ 15:36
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