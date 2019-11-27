Manisa TSO'da son ekonomik tablo değerlendirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantında ülkedeki son ekonomik tablo ve Aralık ayında düzenlenecek etkinlikler konuşuldu.

Meclis Başkanı Ümit Türek’in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek Kasım ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Başkan Türek, “Ekonomimiz zor günler geçiriyor. Türkiye’de iflaslar son günlerde oldukça arttı. Her iki saatte bir şirket konkordato ilan ediyor. Geçen seneye göre konkordato ilan eden şirket sayısı yılın ilk 8 ayını baz aldığımızda yüzde 40 artış göstermiş durumda. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde vergi rekortmenleri listesi açıklandı. Açıkçası Almanya ve Türkiye’de listeye giren firmaları karşılaştırdım. Almanya’da ilk 10 giren firmalar arasında Volkswagen, Mercedes, Bayern gibi üretim firmaları liste başında yer alırken, Türkiye’de ise listede 6 bankanın olması düşündürücü. Bu tablo bize gösteriyor ki Türkiye’nin üretim noktasında pekte iyi durumda olmadığını gösteriyor. Altını çizerek söylüyorum ülkemizde üretimin artması gerek. Üreterek ekonomiye can verebiliriz. Ülke olarak ekonomiye ağırlık verip iş insanları desteklemeliyiz” dedi.



“Yatırımcıların güvenini kazanmalıyız“

Meclis toplantısında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), ülkemiz ekonomisinin 2019 yılı için büyüme tahminini, yüzde 0,3’ten + yüzde 0,3’e, 020 beklentisini ise yüzde 1,6’dan yüzde 3’e yukarı yönlü revize etmiştir. OECD, Ekonomik Görünüm Raporunda, ülkemiz ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığı, hükümet teşviklerinin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığı, TL’nin değer kaybının da ihracatı desteklediğini belirtmiş, ancak zayıf dış ticaret talebi, jeopolitik belirsizlikler, yatırımcı güveninin kırılgan kalmaya devam ettiği, yatırımlarda da sert düşüş olduğu, özel sektör bilanço sorunlarının büyümeyi yüzde 3 civarında tutacağını bunun da potansiyelin altında olduğu değerlendirmesine yer vermiştir. Bu yüzden yatırımcıların güvenini kazanmalıyız” dedi.



“KOBİ’lere düşük maliyetli kolay kredi sağlanacak"

Sözlerine KOSGEB desteklerinden bahsederek devem eden Başkan Yılmaz, “Resmi Gazete ’de yayımlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının başlattığı faiz indirimleri, gerileyen enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmaların nispeten azalması, kamu bankaları öncülüğünde kredi hacmini artırmaya yönelik politikaların toparlanmadaki belirleyici unsurlar olacağı, 2020 yılının ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın ivme kazanması öngörüldüğü, 2020 yılında GSYH'nin yüzde 5 büyümesi hedeflendiği ortaya konulmuştur. Program kapsamında, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri belirtilirken, imalat sanayisinde, rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretimin artırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda da finansal destek sağlayan kurumların ve bankacılık sisteminin, imalat sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları da güçlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e çıkarılırken, öncelikli imalat sanayisinin payı da yüzde 50'ye yükseltilecek. Bu alanda sağlanacak desteklerin yalınlaştırılması planlanırken, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine geçilecek. İmalat sanayisi ve orta yüksek, yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerine yönelik KOSGEB desteklerindeki öncelik devam edecek. Hemen hazır yeri gelmişken KOSGEB’in hayata geçirmiş olduğu KOBİ finansman destek programı hakkında bilgilendirmede bulunmak istiyorum. KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve toplam 10 bankayla protokol imzalayarak, kamu kaynağının daha etkin, verimli kullanılması ve daha fazla katma değer üretilmesi ilkesinden hareketle, KOBİ'lerin düşük maliyetlerle krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla devreye aldığı, KOBİ finansman destek programı kapsamında, faiz ve kar payı oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaparak, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek olmakta. 50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını KOSGEB karşılamakta” dedi.

Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaport verileceğini ifade eden başkan Yılmaz, “Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendi, geçtiğimiz günlerde, ihracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini açıkladı. Ayrıca, ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz imkanlarıyla karşılamaya çalışan Türk Eximbank’ın, uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, döviz kredilerinde, 90 baz puana varan indirime gidildi ve değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı sağlandı. Böylece, kısa vadeli döviz kredilerinde 6075 baz puan (reeskont kredisi hariç), ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 5090 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı. Diğer önemli bir gelişme ise son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaport verilecek” dedi.

Aralık ayı içerisinde önemli etkinlikler düzenleyeceklerini ve tüm üyelerin katılımlarını beklediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Değerli meclis üyelerimiz, sizlere önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan birkaç etkinlik hakkında hatırlatmada bulunmak istiyorum. 4 Aralık 2019 Çarşamba Günü, namı değer 'Bay Protokol' Sayın İhsan Ataöv’ü odamızda konuk edeceğiz. TOBB’da düzenlenen meclis üyeleri bilgilendirme seminerine katılan meclis üyelerimiz, kendisini hali hazırda dinleme şansını yakalamıştı. Bu vesile ile bir kez daha dinleme fırsatını bulacaklar. Bugün toplantının davetiyesi elektronik ortamda sizlerle paylaşıldı. Devlet protokolü ve kurumsal nezaket kurallarının anlatılacağı bahse konu toplantıya tüm meclis üyelerimizi katılmaya davet ediyorum. Diğer bir hatırlatma ise, 6 Aralık 2019 Cuma Günü İstanbul sanayi odası ev sahipliğinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde yerli katkının arttırılması çalışmaları kapsamında, tedarikçi bilgilendirme semineri düzenlenecek. Bahse konu seminer, makine, elektrikelektronik, inşaat alanlarında faaliyet gösteren tercihen daha önce enerji sektöründe deneyimi olan işletmelere yönelik olup, katılım sağlayacak üyelerimizin İstanbul Sanayi Odası internet sitesi üzerinden, ‘Akkuyu Nükleer Güç Santralleri İhale Şartları Toplantısı’ için kayıt yaptırmaları gerekmektedir” dedi.

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılını anarak ve 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak son veren Başkan Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde, minnet, şükran ve özlemle anıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile milletimizin istikbalini emanet ettiğimiz gençlerimize emek veren sevgili öğretmenlerimize, verdikleri emek ve değer için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

MANİSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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