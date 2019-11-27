MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Değerinin 500 bin lira olduğunu belirten uyuşturucuyla ilgili, 2'si İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, İran uyruklu 2 şüpheli ile bir Türk vatandaşının Van'dan temin edecekleri metamfetamini Manisa'nın Salihli ilçesine getirip, buradaki bazı kişilere teslim edeceği yönünde bilgiye ulaştı. E96 karayolu üzerinde önlem alan ekipler, otomobili pazartesi günü durdurdu. Narkotik köpeği 'Vicdan' ile otomobili arayan jandarma ekipleri, değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtilen 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2'si İran uyruklu olmak üzere M.H., A.A.V.S., Y.E., F.E. ve S.T. 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



MANİSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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