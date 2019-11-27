TOKİ, Akgedik'te indirime gitti, vade fiyatları uzatıldı Başkan Çerçi'den hak sahiplerine müjde

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesinin 2. etabında hak sahibi olan vatandaşların fiyat indirimi talebine duyarsız kalmayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2. kez gittiği Ankara’dan müjdelerle döndü. Başkan Çerçi TOKİ’nin fiyatlarda yüzde 8 indirim uygulayacağını, 3+1 dairelerde hak sahiplerinin dairelerini isterlerse 180 ay vade ile alabileceğini duyurdu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Yunuskent Toplu Projesinin 2. etabında hak sahibi olan vatandaşların konut fiyatlarında indirim yapılması yönündeki talebine duyarsız kalmadı. Ankara'da Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile görüşen Belediye Başkanı Çerçi, Manisa’ya müjdelerle döndü. Görüşmeler sonrasında TOKİ’nin 2+1, 3+1 dairelerin fiyatlarında yüzde 8 indirim uygulayacağını dile getiren Dr. Mehmet Çerçi, 3+1 dairelerde de hak sahiplerinin 120 ay olan vade süresini 180 aya uzatabileceğini ifade etti.



Sözleşme tarihi de 2 Ocak tarihine ötelendi

2. etabın 748 konuttan oluşan ilk kısmında sözleşme tarihinin de 1 ay ötelendiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, “Bildiğiniz gibi geçen haftadan bu yana kıymetli milletvekilllerimiz ile beraber Ankara’da temaslarda bulunduk. Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürümüz Hakan Yılmazbaş ile birlikte yeniden Ankara’ya gittik. Sağ olsunlar milletvekillerimiz Murat Baybatur, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal da TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaretimizde eşlik ettiler. Hak sahiplerimizin yaşadığı sıkıntıları TOKi Başkanımıza ilettik. Kendisi taleplerimizi dinledi, konuyla ilgileneceklerini belirtti. Bu gün itibariyle karar çıktı. Bize de bunu tebliğ ettiler. Bugün itibarı ile 3+1 ve 2+1 konutlarımızda yüzde 8 indirime gidildi. 3+1 konut alan hak sahiplerimizin ödeme süresi 120 ay ile sınırlıydı, bu de 180 aya çıkıyor. Bu düzenleme ile birlikte 2. Etabın ilk kısmının sözleşme süresi de değişti. 2 Aralık itibariyle başlayan sözleşme süresi 2 Ocak tarihine ertelendi. Vatandaşlarımız bu süre zarfında hazırlıklarını yapar. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İmkanlar ölçüsünde azamisini yapmak için gerek bizler gerek milletvekillerimiz, gerek TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve başkan yardımcısı ellerinden gelen gayretleri gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha fazla indirim beklentisi içerisinde olan vatandaşlarımız da olabilir. Ama imkanlar ölçüsünde yapılanın bu olduğu bize iletildi. Şimdiye kadar ev sahibi olmamış, olamamış bir umut ile TOKİ’den ev sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

MANİSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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