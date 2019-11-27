Salihli’de çöp vakti uygulaması

Manisa'nın Salihli ilçesi şehir merkezinde oluşan trafik sorununu düzenlemek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak, çevre kirliliğini ortadan kaldırmak adına Salihli Belediyesi çöp vakti uygulamasına geçiş yaptı.

Salihli Belediyesinin yenilenen caddelerde ses, gürültü, koku ile kötü görüntüsünden kurtulması amacıyla başlattığı, “Temiz bir Salihli için hep birlikte el ele çöp saati” uygulaması kapsamında Kurtuluş, Aksoy ve Sağlık mahallelerinde uygulamanın 6 Aralık 2019 tarihinde başlayacağı öğrenildi. Kurtuluş Mahallesi 209, 213, 219, 220, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242,244 sokaklar, Aksoy Mahallesinde 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 219 sokaklar ile Sağlık Mahallesi 170,172, 173, 174, 175, 176 ile 190 sokaklardaki çöpler, belediye ekiplerince dağıtılacak olan çöp poşetleri aracılığıyla sabah 07.3009.30 akşam 20.0022.00 saatleri arasında temizlik müdürlüğü tarafından toplanacak.

Hedeflerinin tüm Salihli genelinde çöp vakti uygulamasını hayata geçirmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Daha temiz bir Salihli için yaşadığımız şehri ve çevreyi daha temiz bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlattığımız çöp saati uygulamasına, tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstereceklerine inanıyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

MANİSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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