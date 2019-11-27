Salihli Beşiktaşlılar Derneği yaşlıları unutmadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde hayata geçirdikleri projelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları ziyaret ederek moral verdi.

İlçede anlamlı etkinliklere imza atan Erkan Esen başkanlığındaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, liseli gençlerle birlikte bu kez de Sart Mahallesindeki yaşlı ve engellilere hizmet veren Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki yaşlı ve bedensel engellilerle bol bol sohbet edip moral veren dernek üyeleri, ayrıca yaşlılara karanfil hediye etti.

Yaşlıların farklı bir gün geçirmelerini sağladıklarını belirten Dernek Başkanı Esen, “Onları ziyaret edip, ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Ayrıca her zaman unutmadığımızı ve hiçbir zamanda unutmayacağımızı göstermiş olduk. Dernek olarak bu tür sosyal projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Orçun Semizler de bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Salihli Beşiktaşlılar Derneği ve lise üyelerine teşekkür etti.

MANİSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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