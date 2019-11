Manisa, eğitimde 2023’e projelerle yürüyor ‘Manisa Eğitim Projeleri 2023’ başladı

– Manisa’da eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak, milli manevi değerlerine bağlı, Türkiye’yi 20232071 hedeflerine taşıyacak nesilleri yetiştirmek amacıyla hazırlanan ve içerisinde 10 proje ile alt faaliyetlerinden oluşan “Manisa Eğitim Projeleri(MANEP 2023)” tanıtım toplantısı yapıldı.

Manisa Valiliği himayesinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Manisa Eğitim Projeleri(MANEP 2023)” başladı. Projelerin tanıtım toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrasında toplantıya katılan eğitimcilere MANEP 2023’ün tanıtım filmi sunularak, bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa İl Milli Eğitim Mustafa Dikici, “Türkiye’nin en büyük sorunu eğitim değildir, Türkiye’nin en büyük çözümü eğitimdir’ diyen Sayın Ziya Selçuk’un sözlerinin ete kemiğe bürünmüş, vücuda gelmiş halidir MANEP 2023. Çünkü sorun ve eğitimi yan yana koymak yerine, sorun yerine çözüm ve eğitimi bir arada değerlendirmenin daha güzel olacağı düşüncelerini bizler de paylaşıyoruz. Her neslin kaderini bir önceki nesil belirler. Bizler de gelecek nesillerin kaderini bir anlamda bugünden belirliyoruz. Sizlerle birlikte okullarımızda ve sahada bu projelerin hakkını verirsek inanıyorum ki üzerimizdeki yükümlülüğü yerine getireceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda MANEP 2023 projesinin ilimize hayırlı olmasına temenni ediyorum” dedi.



"Her zaman işimizin en iyisini yapmalıyız. Bunun da anahtarı eğitimdir"

Eğitimin öneminden söz ederek sözlerine başlayan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise "Çağımız eğitim çağı. Gelişmiş ve kalkınmış ülkelere bakıldığı zaman eğitimde başarıyı elde etmeden gelişen kalkınan bir ülke görmek mümkün değildir. Her şeyin temelinde eğitim vardır. Çünkü dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu süreci yakalayamıyorsunuz. Eğer yakalayamazsanız rekabet etme şansınız yok. 21. yüzyıl artık yapay zekanın, dijital dönüşümün, yüksek teknolojinin artık robotların hayatımızda yer edindiği bir çağa doğru gidiyoruz. Onun için bu çağın gerekliliklerini eğitimde yerine getiremezseniz bir yere varamazsınız. Biz kendimizi asla ve asla küçük görmeyeceğiz. Biz bir cihan devleti kurmuş bir milletiz. Onun mirası üzerine kurulmuş bir Cumhuriyetin vatandaşlarıyız. Tabi bu lafla olmayacak bunun altını doldurmamız lazım. Manisa, Şehzadeler yetiştirmiş, dünyaya hükmeden padişahları yetiştirmiş bir kent. Onun için sorumluluğumuz çok fazla. Manisa, Türkiye’nin gözbebeği bir şehir. Bizim bunu eğitimle taçlandırmamız lazım. 2023 eğitim vizyonunda çok güzel tespitler var. Bizler de yerel projelerle bir enerji ve sinerji oluşturmak istiyoruz. Bunu, eğitimcilerimiz ile el ele vererek hep beraber çalışarak yapabiliriz. Bizler laf ve reklam için yola çıkmıyoruz. Bizim bir davamız var. Bizim bu ülkeye bir borcumuz var. Çanakkale’de şehit olan Mehmetçiğe borcumuz var. 15 Temmuz’da tankın altında yatarak şehit olan 251 insanımıza borcumuz var. Güneydoğu’da hala şehitler veriyoruz. Niye bu şehitleri veriyoruz, biz burada rahat rahat gezip, uyuyalım diye değil, uyanık olalım diye şehit veriyoruz. Onlara borcumuz var. Her zaman işimizin en iyisini yapmalıyız. Bunun da anahtarı eğitimdir” dedi.

Vali Deniz, konuşmasının devamında eğitimde hayata geçirilecek olan projelerin öneminden bahsetti. Tanıtım toplantısı, kitap okuma etkinliği ile sona erdi.

Toplantıda, "Manisa Her Yerde Okuyor", "Şehrim Benim Evim", "Kütüphanesiz Okul Kalmasın", "MANİSanat", "Tasarım Beceri Atölyesi", "Hem Meslek, Hem Destek" , "Eğitimde Varız Gelecekte Varız", "Manisa Sana Kanım Feda", "Spor Sevgisi Okulda Başlar" ve "Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum" projelerinin yanı sıra "Kitap Lig", "Akademik Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme" ile "Manisa'ya Değer Katanlar" faaliyetleri de tanıtıldı. Toplantıya; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Vekili Mustafa Kazaz, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, ilçe milli eğitim müdürleri, MemurSen İl Temsilcisi Mesut Öner, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

