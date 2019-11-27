Başkan Kayda’dan Ankara çıkarması

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca’nın eşlik ettiği Başkan Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Yaşar Yıldırım’ı da ziyaret ederek Salihli’nin yeni dönem çalışmalarını anlattı. Başkan Kayda, Ankara’daki görüşmelerde Salihli Belediyesinin yeni dönem projeleri hakkında Genel Başkan Bahçeli’yi bilgiler aktardığını söyledi. Başkan Kayda “Ankara programımız kapsamında, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ederek, yeni dönemde Salihli’mize kazandıracağımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Genel Başkanımız, Salihlili hemşehrilerimize sevgi ve selamlarını iletti” dedi.

MANİSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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