AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Başkan Ergün'e ziyaret

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Başkan Hızlı‘ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök’ü makamında konuk etti. Konuklarıyla tek tek tokalaşan Başkan Ergün'e, Başkan Hızlı ve yönetimi çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Hızlı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun diledikleri iletti.

MANİSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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